Колишній розробник World of Warcraft показав першу гру своєї студії (відео)

Минуло майже десять років відтоді, як колишній головний креативний директор Blizzard Роб Пардо заснував нову студію Bonfire Games. Тепер студія нарешті представила свою першу гру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що таке Arkheron

Вона називається Arkheron і за стилістикою нагадує багатокористувацьку версію Diablo. У кожному матчі 15 команд по три гравці змагаються за сходження на вежу, збираючи предмети і здобич, які дають спеціальні здібності. Суть геймплея - будувати стратегію і збирати набір умінь прямо під час кожного матчу.

Точна дата виходу гри поки невідома, але відкритий альфа-тест пройде вже цими вихідними, з 19 по 21 вересня. Зареєструватися для участі можна просто зараз у Steam.

Чому розробка зайняла так багато часу

Чому розробка гри зайняла стільки часу після заснування студії, Пардо пояснив у докладному блозі. За його словами, Arkheron проходила кілька етапів переробки: наприклад, система бою була повністю перероблена чотири рази, перш ніж розробники знайшли правильне рішення. По суті, це схоже на підхід Blizzard минулих років.

"Коли ми тестували Arkheron усередині команди, сталося щось рідкісне - команда закохалася в гру. Для досвідчених розробників це не так уже й очевидно: часто проекти важливі, але щоденні тести здаються рутиною. З Arkheron усе було інакше - люди не хотіли пропускати сесії, засмучувалися, якщо сервери падали у свято, і бурчали, коли тест скасовували", - пише Пардо.

Він зазначає, що альфа-версія буде трохи сирою, але це нормальна частина процесу.

Гра вийде на ПК, Xbox і PS5 у 2026 році, коли буде готова до повноцінного запуску.