Найцікавіші секрети The Witcher 3: Wild Hunt, про які ви не знали

Гра "Відьмак 3: Дика Полювання" (The Witcher 3: Wild Hunt) від польської студії CD Projekt RED завоювала серця мільйонів гравців по всьому світу і стала однією з найпопулярніших RPG останніх років. Навіть через роки після релізу гра продовжує дивувати своїми таємницями та секретами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про секрети популярної гри The Witcher 3: Wild Hunt, про які ви не знали.

Таємне послання від розробників

Один із найінтригуючіших секретів гри - це таємне послання від розробників, заховане в коді гри. В одному з файлів можна знайти текст, в якому команда дякує гравцям за підтримку та розповідає про складнощі, з якими вони зіткнулися під час розробки.

Цей жест показує, наскільки важливим був проект для студії і скільки сил вони вклали у його створення.

Секретний квест із плаваючою коровою

У грі є квест, про який знають далеко не всі гравці. У селі Білий Сад можна знайти корову, яка, якщо її вбити, через якийсь час з'являється знову. Але якщо продовжувати вбивати її, незабаром з'явиться величезна корова, що літає, готова помститися за своїх побратимів.

Цей кумедний момент - приклад того, як розробники внесли у гру частку гумору та несподіваних ситуацій.

Секретне місце з плаваючою коровою (фото: Witcher Wiki)

Перехід із першої частини гри

Гравці, які грали в першу частину "Відьмака", могли помітити знайомі обличчя та сюжети. Наприклад, один із квестів "Відьмака 3" пов'язаний із персонажем, який з'являвся в першій частині гри.

Цей зв'язок між частинами показує, наскільки глибоко опрацьовано всесвіт і як кожен елемент має своє значення.

Нерозгадані таємниці Каер Морхена

Каер Морхен, фортеця відьмаків, сповнена таємниць та загадок. Однією з найцікавіших є кімната, до якої важко дістатися без допомоги мод чи читів.

Усередині можна знайти предмети, які натякають на минуле героїв та приховані історії. Це місце дозволяє гравцям краще зрозуміти світ відьмаків та їхню історію.

Каер Морхен (фото: Witcher Wiki)

Посилання до поп-культури

"Відьмак 3" повний посилань до різних творів культури, кіно та літератури. Наприклад, в одному з квестів можна зустріти персонажа, який дуже нагадує героя з "Піратів Карибського моря".

Такі моменти роблять гру ще більш цікавою та захоплюючою, особливо для тих, хто любить шукати приховані сенси та відсилання.

Таємний квест з Єнніфер

Єнніфер з Венгерберга, одна з головних героїнь гри, також має свої секрети. У грі можна знайти квест, який розкриває її стосунки з Геральтом та її власні переживання.

Цей квест захований в одному з побічних сюжетів і легко пропускається, але він додає глибини її персонажу та показує, наскільки складні їхні стосунки.

Єнніфер із Венгерберга (фото: IGN)

Секретні діалоги з персонажами

У "Відьмаку 3" безліч діалогів, які можна пропустити, якщо не зважати на дрібниці. Деякі з них відкриваються лише за певних умов або після виконання спеціальних квестів.

Ці діалоги часто розкривають нові сторони персонажів чи додають важливі деталі до основного сюжету.