Названо 20 найкращих ігор XXI століття

Perfect Dark (N64, 2000)

Ви граєте за Джоанну Дарк, таємного агента Інституту Керрінгтона, яка має розкрити інопланетну змову від конкурентів DataDyne, знищуючи всіх у полі зору.

Критики ще в 2000 році були в захваті від кампанії (з розумнішими ворогами, які створювали більше складнощів) і багатокористувацьких режимів.

Halo: Combat Evolved (Xbox, 2001)

Ви граєте за Майстра Чіфа, суперсолдата, який бореться з інопланетними бійцями за допомогою зброї та гранат на таємничій планеті за допомогою штучного інтелекту Кортани.

Розроблена Bungie, Halo справила революцію в жанрі шутерів від першої особи із захоплюючою однокористувацькою та кооперативною кампанією, а також багатокористувацьким режимом, який став справжнім переломним моментом.

Критикам сподобалося все у ній - графіка, сюжет, ігровий процес.

BioShock (X360, 2007)

Після аварії в Атлантичному океані головний герой Джек повинен орієнтуватися в цьому світі в стилі ар-деко, наповненому людьми, що мутували під впливом генетичного матеріалу ADAM, а також використовувати сам ADAM, щоб отримати здібності, які не можуть бути досягнуті простою зброєю.

Критики були вражені креативністю таємничого культового світу Рапчур та розумною еволюцією жанру шутера від першої особи.

Elden Ring (PS5, 2022)

Студія Dark Souls FromSoftware кидає гравців у величезний та нещадний відкритий світ, який дозволяє досліджувати будь-яку точку карти у своєму власному темпі - і часто на свій страх та ризик.

Часто порівнювана з дорослою The Legend of Zelda: Breath of the Wild, захоплюючою грою в жанрі темного фентезі, яка примудряється відібрати у вас сотні годин життя, щоб пограти, гра вразила критиків після її випуску в 2022 році.

LittleBigPlanet (PS3, 2008)

Чарівний платформер-головоломка LittleBigPlanet представив світу Секбоя, милий персонаж, схожий на мішок з мішковини, який вирушає в пригоди.

Критики були вражені інноваційним виглядом та атмосферою всесвіту, який не лише дозволяв гравцям проходити основну кампанію, а й створювати, ділитися своїми власними рівнями.

The Last of Us (PS3, 2013)

Після того, як грибок спустошив більшу частину планети, Джоел і, зрештою, Еллі повинні вижити в цьому новому світі, намагаючись зберегти свою людяність.

Критики та геймери були вражені дією та гострими відчуттями, але емоційна глибина, яку досягає гра, справді захоплює дух.

Red Dead Redemption (X360, 2010)

У цій пригодницькій грі від третьої особи з відкритим світом гравці керують Джоном Марстоном, колишнім злочинцем, який має вистежити стару банду, щоб звільнити сім'ю.

Критики були вражені величезними масштабами відкритого світу, який дозволяє гравцям брати участь у, здавалося б, нескінченних завданнях, як пов'язаних, так і не пов'язаних із основним сюжетом.

Devil May Cry (PS2, 2001)

У цій серії екшенів Capcom злий вбивця демонів Данте намагається помститися за смерть своєї матері. Гравці борються з істотами, використовуючи пару клинків та пару пістолетів у швидкому ігровому процесі.

Критики були зачаровані графікою, яка була однією з найкращих серед усіх ігор для PlayStation 2 на той час, а також складним, часто кінетичним ігровим процесом та атмосферою готичного жаху.

Gears of War (X360, 2006)

Гра стала сенсацією, представивши спосіб для вашого персонажа ховатися і використовувати укриття як тактичну перевагу проти Орди Саранчі або мережевих бійців.

Дія Gears of War відбувається на розбомбленій планеті Сthf, в ній представлені персонажі Маркус Фенікс та Домінік Сантьяго, а гравці можуть грати у кампанію у кооперативі для двох гравців або у різних мережевих матчах на Xbox Live.

Критики були вражені інноваційним ігровим процесом та різноманітністю способів випробувати густонаселену бійню.

Jet Set Radio [Aka Jet Grind Radio] (Dreamcast, 2000)

Остання консоль Sega, культовий Dreamcast, була домом для багатьох чудових ігор, але жодна з них не була настільки стильною, крутою та визнаною, як екшн-гра Jet Set Radio. Об'єднайте Tony Hawk's Pro Skater, відкритий 3D-світ, теги та саундтрек, наповнений мішаниною хіп-хопу та електронної музики, і ви у скейт-парку.

Критикам сподобалася оригінальність, графіка з cel-shaded, складний ігровий процес та загальна антиавторитарна атмосфера.

Metaphor: ReFantazio (PS5, 2024)

Найновіша гра в цьому списку від легендарних розробників RPG Atlus (Persona) є великою покроковою середньовічною фентезі, яка виділялася серед критиків в уже насиченому році для JRPG.

Сюжет є політично забарвленою історією, яка включає магічні племена, вбивства і королівський турнір, який вирішує, хто стане новим наступником трона Еухронії.

God of War (PS2, 2005)

До того, як франшиза була перезавантажена в 2018 році на PlayStation 4, серія була вільнішою пригодою в жанрі hack-and-slash, яка приділяла більше уваги ігровому процесу, ніж створенню більш емоційної та деталізованої історії.

Але критики були вражені дедалі кривавішою бійнею, що виробляється шляхом об'єднання бойових комбо. Рівень полірування та масштабу, що спостерігається в давньогрецькій обстановці, та епічні битви з босами також часто згадувалися як вагомі аргументи.

Company of Heroes (PC, 2006)

Стратегічна гра в реальному часі про Другу світову війну. Company of Heroes увірвалася у 2006 році та переосмислила тактичні дії. На той час було багато ігор про Другу світову війну, але критики вважали, що інтенсивність дії CoH та його загальна подача - від звуку до графіки - були неперевершеними для RTS того часу.

Ще однією визначною особливістю було руйноване оточення, яке додавало стратегічний шар до швидкого бою.

Dwarf Fortress (PC, 2006)

Неймовірно заплутана гра з управління світом, симулятор будівництва та фентезійна пригода Dwarf Fortress пройшла довгий шлях з моменту свого альфа-релізу у 2006 році. У грі ви створюєте дедалі складніші фентезійні світи, які можуть виснажити слабкі ПК у процесі.

Критики були приголомшені масштабом, якого досягли та вдосконалили за ці роки брати-розробники Тарн та Зак Адамс.

Braid (X360, 2008)

Емоційна платформна головоломка Braid стала маяком для руху інді-ігор ще в 2008 році, коли вона була запущена на сервісі Xbox Live Arcade.

Критично, гра була повсюдно визнана як інноваційний меланхолійний шедевр і проклала шлях для інших сенсацій інді-ігор того часу, таких як Limbo, Shadow Complex і Bastion.

SSX (PS2, 2000)

Класика сноубордингу SSX (Snowboard Supercross) була однією з найпопулярніших і найулюбленіших ігор на PlayStation 2. Гравці обирають одного з восьми ігрових персонажів, щоб пройти траси, заповнені рейками, трамплінами, пандусами та іншими перешкодами.

Гра, яка отримала похвалу від критиків при випуску за вражаючу графіку, захоплюючий ігровий процес і відмінну музику, стала однією з обов'язкових для нової консолі і запустила франшизу, яка в кінцевому підсумку налічувала шість ігор.

Minecraft (PC, 2011)

Шведський розробник Mojang Studios по суті розробив абсолютно новий жанр, в якому гравці можуть створювати цілий всесвіт, досліджуючи, створюючи інструменти та творячи. Режим виживання додає ворогів та напруги, тоді як творчий режим спокійніший.

Критики тоді хвалили гру за те, що вона, по суті, дозволяла кожному гравцеві створювати все, що дозволить його уява, за допомогою наданої пісочниці. Основна критика зазвичай стосувалася кривої навчання, яка не тримала гравців за руки, а натомість змушувала їх розбиратися в механіці методом спроб та помилок або через онлайн-форуми.

Tom Clancy's Splinter Cell (Xbox, 2002)

Хоча Tom Clancy's Splinter Cell не винайшов стелс-екшен, він, безумовно, популяризував жанр із цим хітом, що створив франшизу. Ви граєте за колишнього морського котика США та нинішнього чорного оперативника NSA Сема Фішера, який має проникати у ворожі осередки, уникаючи виявлення, залишаючись у тіні.

Критики на той час були найбільше вражені світловими ефектами та витонченістю стелс-екшену.

Ōkami (PS2, 2006)

Легенди відеоігор Capcom розробили цей пригодницький бойовик у стилі Legend of Zelda, в якому гравці керують японською богинею сонця, білою вовчицею Аматерасу. Ви будете досліджувати мальовничі околиці, боротися з ворогами та вирішувати головоломки за допомогою пензля.

Критикам сподобався стиль та витонченість гри, а також використання небесного пензля для допомоги у бою та вирішенні головоломок.

Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000)

RPG 2000 року від внутрішнього розробника Sega Overworks - це уявна історія про піратів у стилі стимпанк, які піднімаються в небо на літаючих кораблях і беруть участь у битвах та дослідженнях.

Випущена на недовговічній системі Sega Dreamcast, Arcadia на той час отримала загальне визнання за свою бойову систему, графіку, персонажів та спільний світ, який вона створила.