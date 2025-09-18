Бывший разработчик World of Warcraft показал первую игру своей студии (видео)

Прошло почти десять лет с тех пор, как бывший главный креативный директор Blizzard Роб Пардо основал новую студию Bonfire Games. Теперь студия наконец представила свою первую игру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что такое Arkheron

Она называется Arkheron и по стилистике напоминает многопользовательскую версию Diablo. В каждом матче 15 команд по три игрока соревнуются за восхождение на башню, собирая предметы и добычу, которые дают специальные способности. Суть геймплея - строить стратегию и собирать набор умений прямо во время каждого матча.

Точная дата выхода игры пока неизвестна, но открытый альфа-тест пройдет уже в эти выходные, с 19 по 21 сентября. Зарегистрироваться для участия можно прямо сейчас в Steam.

Почему разработка заняла так много времени

Почему разработка игры заняла столько времени после основания студии, Пардо объяснил в подробном блоге. По его словам, Arkheron проходила несколько этапов переработки: например, система боя была полностью переработана четыре раза, прежде чем разработчики нашли правильное решение. По сути, это похоже на подход Blizzard прошлых лет.

"Когда мы тестировали Arkheron внутри команды, произошло нечто редкое - команда влюбилась в игру. Для опытных разработчиков это не так уж очевидно: часто проекты важны, но ежедневные тесты кажутся рутиной. С Arkheron все было иначе - люди не хотели пропускать сессии, расстраивались, если серверы падали в праздник, и ворчали, когда тест отменяли", - пишет Пардо.

Он отмечает, что альфа-версия будет немного сырой, но это нормальная часть процесса.

Игра выйдет на ПК, Xbox и PS5 в 2026 году, когда будет готова к полноценному запуску.