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Зіграйте у класику заново. Warcraft I та II повертаються на ПК у вигляді ремайстрів

Четвер 14 листопада 2024 13:45
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Зіграйте у класику заново. Warcraft I та II повертаються на ПК у вигляді ремайстрів Ремайстри Warcraft I та II дісталися ПК (фото: Reddit)
Автор: Павло Колеснік

У рамках святкування 30-річчя Warcraft, Blizzard порадувала фанатів релізом Warcraft Remastered Battle Chest. Колекція містить оновлені версії класичних стратегій Warcraft I та II, а також свіжий контент для Warcraft III: Reforged.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо про ремайстри Warcraft

Перші дві гри серії Warcraft отримали оновлення, схоже на те, що було у StarCraft у 2017 році. Оригінальні спрайти та карти замінені на більш детальні зображення з високою роздільною здатністю. Сторінка збірки на Battle.net також згадує "оновлені функції для комфортної гри". Примітно, що лише третина доступна на Mac, перші дві - виключно для ПК.

Оновлення 2.0 для Warcraft III: Reforged виглядає як спроба Blizzard реабілітуватися після провального ремайстра 2020 року. Цей реліз настільки негативно сприйняли гравці, що компанії довелося запровадити автоматичну систему повернення коштів без зайвих питань. У новій версії обіцяють покращені оточення, "повністю налаштовану графіку", а також можливість грати з оригінальною графікою у високій роздільній здатності.

Якщо вам не потрібні всі три sгри, їх можна придбати окремо. Warcraft I: Remastered коштує 9,99 доларів, Warcraft II: Remastered - 14,99 доларів, а Warcraft III: Reforged - 29,99 доларів.

Крім ремайстрів, Blizzard анонсувала кросовер Hearthstone та StarCraft під назвою "Heroes of StarCraft", який вийде у січні 2025 року. Також компанія оновить World Of Warcraft, додавши нове підземелля в сучасну частину та версію доповнення Mists of Pandaria для WoW Classic, максимально наближену до його стану у 2012 році. А мобільна гра Warcraft Rumble вийде у бета-версію на ПК 10 грудня.

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