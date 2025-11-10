ua en ru
Засудженого на п'ять років Саркозі випустили з в'язниці всього через 20 днів

Франція, Понеділок 10 листопада 2025 15:19
UA EN RU
Засудженого на п'ять років Саркозі випустили з в'язниці всього через 20 днів Фото: колишній президент Франції Ніколя Саркозі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Паризький суд ухвалив рішення про дострокове звільнення колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з в’язниці, замінивши ув’язнення на "судовий нагляд" до розгляду його апеляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Син політика, Луї Саркозі, першим відреагував на новину. Він опублікував у соцмережах архівну світлину з дитинства разом з батьком і підписав її короткою фразою.

"Хай живе свобода!", - додав він.

Адвокат Крістоф Інгрейн заявив, що звільнення є "першим кроком", а наступним стане апеляційний розгляд.

"Наше завдання зараз - підготовка до апеляційного слухання", - зауважив він.

Інший адвокат, Жан-Мішель Дарруа, описав складні умови, в яких перебував Саркозі під час ув’язнення. За його словами, ізоляція давалася колишньому президентові "дуже важко".

У суді Інгрейн наголосив, що його підзахисному буде безпечніше поза стінами в'язниці. За словами адвоката, Саркозі стикався з погрозами, чув крики вночі та став свідком термінового втручання охорони в сусідній камері, де інший ув’язнений завдав собі шкоди.

Саркозі тримали в окремій одиночній камері площею близько 9 квадратних метрів. Приміщення мало власний душ і туалет, а для безпеки політика двоє охоронців постійно перебували в сусідній камері.

Крім цього, французький тижневик Le Point повідомив, що політик майже не довіряв тюремній їжі й харчувався переважно йогуртами, оскільки побоювався можливих інцидентів з боку інших ув’язнених.

За даними видання, йому пропонували готувати собі самостійно, проте він відмовився.

Телеканал BFM повідомляє, що Саркозі звільнять з в'язниці вже сьогодні.

Ув'язнення Саркозі

Нагадаємо, 25 вересня Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п’ять років ув’язнення, з яких один рік - умовно. Це сало першим випадком в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Повідомлялось, що лише 21 жовтня колишній президент Франції прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. А вже 22 жовтня прокуратура Парижа повідомила, що йому може загрожувати за ґратами смерть.

Зауважимо, раніше ми писали, що експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно розпочав відбувати п’ятирічний термін у в’язниці, отримав смертельні погрози від ув’язненого.

