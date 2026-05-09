Колишнього посла Італії затримали за продаж віз росіянам

Колишній посол Італії в Узбекистані П'єргабріеле Пападія де Боттіні ді Сант'Аньєзе був затриманий у Римі. Його підозрюють в організації масштабної корупційної схеми з продажу шенгенських віз громадянам Росії.

Деталі корупційної схеми

Як зазначило видання, слідство встановило, що Пападія, перебуваючи на посаді посла з кінця 2024 по 2025 рік, зловживав своїм становищем у посольстві в Ташкенті.

За версією прокуратури, він діяв у змові з громадянином Італії російського походження. Разом вони забезпечили оформлення довгострокових віз щонайменше для 95 росіян.

Вартість "послуги" варіювалася від 4 000 до 16 000 євро за одну візу, хоча офіційний збір складає лише 45-60 євро. Більшість заявників навіть не відвідували посольство і не відповідали вимогам Шенгенської угоди.

"Файли щодо схвалення віз, отримані інспекційною місією, показали явні порушення, безпосередньо пов'язані з керівником місії Пападією", - зазначають італійські слідчі.

Розслідування та активи

Масштабні порушення виявили під час перевірки Міністерства закордонних справ Італії в липні 2025 року. З'ясувалося, що у 81 з 92 перевірених візових справ не було жодних записів про фізичну присутність заявників у посольстві.

Наразі правоохоронці також перевіряють статки колишнього дипломата, які оцінюються у 3 мільйони євро.

Сам Пападія стверджує, що ці кошти є спадщиною. Його звинувачують у корупції та сприянні нелегальній імміграції.

П'єргабріеле Пападія де Боттіні ді Сант'Аньєзе був звільнений з дипломатичної служби у грудні 2025 року на тлі внутрішнього розслідування.

Раніше він працював у консульстві Італії в Москві, де, за версією слідства, і налагодив зв'язки зі своїм спільником для подальших махінацій у Ташкенті.