У ЄС погодили механізм посилення візового режиму: кого може стосуватись

Середа 12 листопада 2025 14:37
UA EN RU
У ЄС погодили механізм посилення візового режиму: кого може стосуватись Фото: у ЄС погодили механізм посилення візового режиму (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Посли країн Євросоюзу погодились спростити призупинення лібералізації візового режиму з третіми країнами. Повідомляється, що першою країною, до якої застосують нову норму, може стати Грузія.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Twitter.

"Посли Євросоюзу щойно дали зелене світло, щоб спростити призупинення лібералізації візового режиму", - заявив Йозвяк.

За його словами, 17 листопада міністри зовнішніх справ країн Євросоюзу мають схвалити угоду, а на 26 листопада запланована церемонія підписання відповідного документу у Європарламенті.

Він також зазначив, що новий механізм повинен набути чинності вже у грудні.

Йозвяк також повідомив, що погоджений механізм може бути використаний проти певних груп власників паспортів Грузії вже незабаром.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Грузія отримала найгострішу критику серед усіх країн-кандидатів у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що наразі Грузія залишається кандидатом "лише формально".

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський додав, що звіт Єврокомісії має стати "протверезним сигналом" для грузинської влади.

У МЗС Грузії у відповідь заявили, що документ використовується для "поширення безпідставно негативних оцінок щодо країни" та є підґрунтям для "подальших політичних маніпуляцій".

При цьому глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито у різних формах виступала проти інтеграції її країни до Європейського Союзу, хоча з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Грузія демонструвала політичну підтримку України.

