Росіяни масово їдуть до Європи: у ЄС спалахнула суперечка через візи

У країнах Євросоюзу посилилися суперечки через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії попри повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

За даними видання, у 2025 році росіяни подали понад 670 тисяч заявок на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж роком раніше. Країни ЄС видали громадянам РФ понад 620 тисяч віз - це на 10,2% більше порівняно з 2024 роком.

Понад 477 000 із них - туристичні візи. Їхня частка становить близько 77% від загальної кількості дозволів на в’їзд. Відвідування родичів та друзів посіло друге місце за кількістю, за ним йдуть ділові поїздки.

Найактивніше візи росіянам видають Франція, Італія та Іспанія. На ці країни припадає майже три чверті всіх заявок від громадян РФ.

Зокрема, Франція продемонструвала найбільше зростання кількості виданих віз - більш ніж на 23% за рік.

У виданні зазначили, що ця ситуація загострила суперечки між країнами ЄС. Держави Балтії та Північної Європи наполягають, що росіяни не повинні подорожувати Європою з туристичною метою, поки Москва веде війну проти України.

За інформацією Euractiv, дискусії точилися навколо внутрішнього інструменту моніторингу Єврокомісії - так званого "Шенгенського барометра", який містить статистику щодо виданих віз.

За словами кількох дипломатів та чиновників, обізнаних з ходом обговорень, деякі столиці висловили рішучий протест, коли в барометрі з’явилися дані про видачу російських віз.

Троє дипломатів зазначили, що Франція була особливо стурбована цифрами, наведеними в документі.

Розбіжності стали очевидними на початку цього року, коли дипломати помітили, що дані про російські візи повністю зникли з нової редакції статистики.

Натомість Європейська комісія нагадала, що після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ЄС призупинив угоду про спрощений візовий режим із Москвою та рекомендував країнам-членам жорсткіше підходити до розгляду заявок від росіян.