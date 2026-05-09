Бывшего посла Италии задержали за продажу виз россиянам
Бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сант'Аньезе был задержан в Риме. Его подозревают в организации масштабной коррупционной схемы по продаже шенгенских виз гражданам России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World.
Детали коррупционной схемы
Как отметило издание, следствие установило, что Пападия, находясь в должности посла с конца 2024 по 2025 год, злоупотреблял своим положением в посольстве в Ташкенте.
По версии прокуратуры, он действовал в сговоре с гражданином Италии российского происхождения. Вместе они обеспечили оформление долгосрочных виз по меньшей мере для 95 россиян.
Стоимость "услуги" варьировалась от 4 000 до 16 000 евро за одну визу, хотя официальный сбор составляет всего 45-60 евро. Большинство заявителей даже не посещали посольство и не соответствовали требованиям Шенгенского соглашения.
"Файлы по одобрению виз, полученные инспекционной миссией, показали явные нарушения, непосредственно связанные с руководителем миссии Пападией", - отмечают итальянские следователи.
Расследование и активы
Масштабные нарушения обнаружили во время проверки Министерства иностранных дел Италии в июле 2025 года. Выяснилось, что в 81 из 92 проверенных визовых дел не было никаких записей о физическом присутствии заявителей в посольстве.
Сейчас правоохранители также проверяют состояние бывшего дипломата, которое оценивается в 3 миллиона евро.
Сам Пападия утверждает, что эти средства являются наследством. Его обвиняют в коррупции и содействии нелегальной иммиграции.
Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сант'Аньезе был уволен с дипломатической службы в декабре 2025 года на фоне внутреннего расследования.
Ранее он работал в консульстве Италии в Москве, где, по версии следствия, и наладил связи со своим сообщником для дальнейших махинаций в Ташкенте.
Россияне массово едут в Европу
Напомним, в странах Евросоюза усилились споры из-за роста количества шенгенских виз, выданных гражданам России несмотря на полномасштабную войну против Украины. Отдельные государства-члены ЕС подчеркивают необходимость пересмотра визовой политики в отношении страны-агрессора.
В частности, Эстония требует навсегда закрыть Шенген для российских солдат, участвующих в боевых действиях в Украине. Таллинн сейчас пытается убедить в целесообразности такого шага весь Европейский Союз.
Кроме того, послы стран ЕС уже согласовали механизм упрощенной приостановки либерализации визового режима с третьими странами. Сообщалось, что этот инструмент может стать шагом к усилению контроля за миграционными потоками в условиях угроз безопасности.
