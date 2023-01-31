Колишній глава Пентагону закликав надати Україні винищувачі та ATACMS

"Ми повинні затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря", - зазначив ексглава Пентагону.

Водночас Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.

"Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "Шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", - вказав колишній міністр.

Окрім цього, він не погодився із заявами, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.

"Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю і стримувати самих себе. Замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових", - додав Еспер.