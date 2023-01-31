Бывший глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители

Бывший министр обороны США Марк Эспер выступил с призывом срочно передать Украине истребители, чтобы поспособствовать контрнаступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы должны утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха", - отметил эксглава Пентагона.
В то же время, Эспер выразил решительную поддержку обеспечению Украины высокоточными ракетами большого радиуса действия.
"Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь востока Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "Шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на больших расстояниях", - указал бывший министр.
Кроме того, он не согласился с заявлениями, что укрепление военной помощи Украине приведет к эскалации ситуации.
"Мы не можем позволить россиянам влиять на наши решения, бряцать оружием и сдерживать самих себя. Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных", - добавил Эспер.
Напомним, ранее Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.
В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Польша же 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
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