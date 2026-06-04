Колишній генерал ГУР назвав 6 уроків війни в Україні для Європи

Роль розвідки у сучасній війні

У реаліях сьогоднішнього поля бою розвідка перестала бути допоміжною функцією. Вона стала центральним елементом безпекової спроможності, без якого не працює високоточна зброя, ППО чи знищення логістики противника.

За словами Павленка, оборона перетворюється на запізнілу реакцію без належних розвідувальних даних.

Шість безпекових уроків для Європи

Досвід України, на думку Павленка, дозволяє виділити фундаментальні уроки для нової європейської архітектури безпеки.

Урок 1: Розвідувально-ударний контур. Сенсори, аналітика та засоби ураження мають працювати як єдиний організм. Перевагу отримує той, у кого максимально короткий шлях від виявлення цілі до удару.

Урок 2: Війна адаптацій. Росія постійно навчається та змінює тактику. Європейська практика оборонних закупівель, що триває роками, є критичною вразливістю, тому безпека має стати системою постійного оновлення.

Урок 3: Бойові інновації. Головною перевагою є швидкість переходу технологій від ідеї до бойового застосування. Показовим прикладом є ефективність середньоглибинних ударів по ворожій інфраструктурі.

Урок 4: Протидія операціям впливу. РФ намагається підірвати політичну волю Європи. Окрім цього, Москва масово вербує громадян країн Глобального Півдня, що становить пряму загрозу для ЄС через міграційні мережі.

Урок 5: Україна як донор безпеки. Український бойовий досвід є практичною необхідністю для Європи. Інтеграція України в євроатлантичну систему безпеки не повинна розглядатися як віддалений політичний жест.

Урок 6: Активне стримування. Стримування РФ вимагає спільних зусиль: сильної армії, єдиного виробництва зброї та спроможності завдавати ударів по воєнній машині противника, його логістиці та фінансах.

"Так, Європі потрібен новий арсенал. Але цей арсенал - це не лише зброя. Це розвідка, технології, промисловість, стійкість, політична воля, робота із суспільствами поза межами Європи та здатність діяти разом. Україна вже є частиною цього арсеналу. Питання лише в тому, наскільки швидко ми разом перетворимо цей досвід на спільну систему безпеки, яка не просто реагуватиме на агресію, а випереджатиме її", - резюмував Павленко.