У Латвії назвали небезпечне "вікно" для удару Росії по НАТО

Росія накопичила перевагу у дронах і може скористатися нею до кінця 2028 року проти країн НАТО, поки Альянс ще не завершив переозброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Командувача збройних сил Латвії Каспарса Пуданса, якого цитує Financial Times .

Перевага не в технологіях, а в масштабі

Генерал Пуданс пояснив, що Москва не має якісніших безпілотників, ніж у країн НАТО. Але вона виробляє їх значно більше й адаптує швидше.

"Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах", - сказав генерал.

Більшість програм модернізації армій НАТО набудуть чинності лише близько 2029 року. За словами Пуданса, саме цей проміжок є потенційно небезпечним.

"Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року", - заявив він.

Схожу думку висловив і високопоставлений чиновник оборонного відомства однієї з країн НАТО. На його думку, у глави Кремля Путіна є щонайменше дві причини діяти раніше: невизначеність щодо політики США після Трампа та зростання оборонних бюджетів у Європі.

Досвід бойових дій як перевага

Обидві сторони війни в Україні використовують тисячі дронів щодня. Але, як пише видання, саме Росія здобула перевагу через постійні бойові експерименти та швидке вдосконалення технологій на полі бою.

Сили НАТО поки що мають значно менше досвіду. Минулого місяця під час навчань британської армії, які відтворювали сценарій війни в Естонії, командири прогнозували, що безпілотники закінчаться менш ніж за тиждень.

Загроза гібридних атак - вже зараз

Пуданс розрізнив два рівні загрози. Масштабне вторгнення наразі нереальне - Росія зайнята в Україні. Але гібридні дії: саботаж, кібератаки, дезінформація - можливі будь-якої миті.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері", - підкреслив генерал.