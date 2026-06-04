Бывший генерал ГУР назвал 6 уроков войны в Украине для Европы

Роль разведки в современной войне

В реалиях сегодняшнего поля боя разведка перестала быть вспомогательной функцией. Она стала центральным элементом безопасности способности, без которого не работает высокоточное оружие, ПВО или уничтожение логистики противника.

По словам Павленко, оборона превращается в запоздалую реакцию без надлежащих разведывательных данных.

Шесть уроков по безопасности для Европы

Опыт Украины, по мнению Павленко, позволяет выделить фундаментальные уроки для новой европейской архитектуры безопасности.

Урок 1: Разведывательно-ударный контур. Сенсоры, аналитика и средства поражения должны работать как единый организм. Преимущество получает тот, у кого максимально короткий путь от обнаружения цели до удара.

Урок 2: Война адаптаций. Россия постоянно учится и меняет тактику. Европейская практика оборонных закупок, которая длится годами, является критической уязвимостью, поэтому безопасность должна стать системой постоянного обновления.

Урок 3: Боевые инновации. Главным преимуществом является скорость перехода технологий от идеи к боевому применению. Показательным примером является эффективность среднеглубинных ударов по вражеской инфраструктуре.

Урок 4: Противодействие операциям влияния. РФ пытается подорвать политическую волю Европы. Кроме этого, Москва массово вербует граждан стран Глобального Юга, что представляет прямую угрозу для ЕС через миграционные сети.

Урок 5: Украина как донор безопасности. Украинский боевой опыт является практической необходимостью для Европы. Интеграция Украины в евроатлантическую систему безопасности не должна рассматриваться как отдаленный политический жест.

Урок 6: Активное сдерживание. Сдерживание РФ требует совместных усилий: сильной армии, единого производства оружия и способности наносить удары по военной машине противника, его логистике и финансам.

"Да, Европе нужен новый арсенал. Но этот арсенал - это не только оружие. Это разведка, технологии, промышленность, устойчивость, политическая воля, работа с обществами за пределами Европы и способность действовать вместе. Украина уже является частью этого арсенала. Вопрос лишь в том, насколько быстро мы вместе превратим этот опыт в общую систему безопасности, которая не просто будет реагировать на агрессию, а опережать ее", - резюмировал Павленко.