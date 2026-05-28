ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Українські оператори дронів "зламали" сценарій навчань НАТО, - Politico

15:59 28.05.2026 Чт
2 хв
Сімнадцять військових проти двох десятків танків і шведам довелося починати все заново
aimg Валерія Абабіна
Українські оператори дронів "зламали" сценарій навчань НАТО, - Politico Фото: Українські військові показали НАТО силу дронів на навчаннях ( Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Під час навчань у Швеції українські оператори дронів настільки ефективно "знищували" умовного супротивника, що частину сценарію довелося перезапускати тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: НАТО відпрацювало сценарій висадки військ РФ на найважливіший острів у Балтійському морі

За словами 24-річного оператора дрона з центральної України з позивним Тарік, його група з 17 військових застосувала безпілотники для ураження умовних сил противника. Через це шведським військам тричі довелося перезапускати частину навчань.

"У нас була місія зі сценарієм... до 20 бойових танків атакували в рамках механізованого штурму", - розповів він.

За словами Таріка, з повітря умовний супротивник не мав шансів залишитися непоміченим.

"Я просто летів на своєму безпілотнику - я бачив їх усіх, тож це були легкі мішені", - сказав військовий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в НАТО визнали цінність українського досвіду дронової війни. За словами представника Альянсу, союзникам є чого повчитися в України, особливо у сфері застосування безпілотників, з огляду на можливу війну в Європі.

Дроновий досвід ЗСУ переймають і американські військові. Зокрема, армія США вчиться визначати дрони на слух - за прикладом України, яка будує мережі акустичних сенсорів для виявлення безпілотників ще на підльоті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Збройні сили України Дрони
Новини
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни