Українські оператори дронів "зламали" сценарій навчань НАТО, - Politico

Під час навчань у Швеції українські оператори дронів настільки ефективно "знищували" умовного супротивника, що частину сценарію довелося перезапускати тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами 24-річного оператора дрона з центральної України з позивним Тарік, його група з 17 військових застосувала безпілотники для ураження умовних сил противника. Через це шведським військам тричі довелося перезапускати частину навчань.

"У нас була місія зі сценарієм... до 20 бойових танків атакували в рамках механізованого штурму", - розповів він.

За словами Таріка, з повітря умовний супротивник не мав шансів залишитися непоміченим.

"Я просто летів на своєму безпілотнику - я бачив їх усіх, тож це були легкі мішені", - сказав військовий.