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Лукашенко снова вышел из резиденции с автоматом

Минск, Воскресенье 30 августа 2020 18:37
Лукашенко снова вышел из резиденции с автоматом
Фото: Александр Лукашенко (ria.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Действующий белорусский президент Александр Лукашенко сегодня снова находился на территории своей резиденции с автоматом в руках. В это время возле его резиденции протестовали тысячи жителей Минска.

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

Так, российское агентство обратилось к пресс-секретарю Лукашенко с вопросом, где сейчас находится белорусский президент. В ответ пресс-секретарь прислал фото, на котором Лукашенко стоит с автоматом в руках на фоне Дворца Независимости.

Кроме того, к протестующим вышел помощник Лукашенко, который подтвердил, что белорусский президент сейчас находится в своей резиденции.

Напомним, это уже не первый раз белорусского президента замечают с автоматом в руках на территории резиденции.

В минувшее воскресенье, 23 августа, провластный Telegram-канал опубликовал несколько видео, на которых Лукашенко с полицейским АК и в окружении охраны прибывает в свою резиденцию.

Кроме того, Лукашенко сопровождал его младший сын Николай, который также имел оружие и был в военном снаряжении.

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