Количество улиц, где в Киеве нет холодной воды, возросло до 18

Фото: аварийная бригада "Киевводоканала" (facebook com/vodokanal)

Аварийные бригады "Киевводоканала" обещают отремонтировать все в течение суток

В Киеве во вторник, 20 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 20 ноября аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

бул. Дружбы Народов, 11;

Железнодорожное шоссе, 47, 49, 51, 53, 57;

Тверской тупик, 9, 10;

ул. Китаевская, 9, 11, 12, 14/16, 22;

пр-т. Науки, 88;

ул. Пироговский шлях, 46, 48;

ул. Академика Туполева, 5Б

ул. Строителей, 31/13, 33, 35;

пров. Строителей, 7, 9;

ул. Красноткацкая, 11/11;

ул. Константина Данькевича, 3;

ул. Николая Закревского, 67, 69, 71, 73/1, 77, 79/1;

бул. Леонида Быкова, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Академика Булаховского, 32;

ул. Шевченко с 1 по 42;

ул. Котляревского;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.