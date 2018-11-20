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Количество улиц, где в Киеве нет холодной воды, возросло до 18

Новости » Общество    20.11.2018 - 17:21
Количество улиц, где в Киеве нет холодной воды, возросло до 18
Фото: аварийная бригада "Киевводоканала" (facebook com/vodokanal)

Аварийные бригады "Киевводоканала" обещают отремонтировать все в течение суток

В Киеве во вторник, 20 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".

Отмечается,  что по состоянию на 16:00 20 ноября аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • бул. Дружбы Народов, 11;
  • Железнодорожное шоссе, 47, 49, 51, 53, 57;
  • Тверской тупик, 9, 10;
  • ул. Китаевская, 9, 11, 12, 14/16, 22;
  • пр-т. Науки, 88;
  • ул. Пироговский шлях, 46, 48;
  • ул. Академика Туполева, 5Б
  • ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
  • пров. Строителей, 7, 9;
  • ул. Красноткацкая, 11/11;
  • ул. Константина Данькевича, 3;
  • ул. Николая Закревского, 67, 69, 71, 73/1, 77, 79/1;
  • бул. Леонида Быкова, 3, 4, 5, 6, 7;
  • ул. Академика Булаховского, 32;
  • ул. Шевченко с 1 по 42;
  • ул. Котляревского;
  • ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Количество улиц, где в Киеве нет холодной воды, возросло до 18

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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