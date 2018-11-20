В Киеве отключили холодную воду на 9 улицах

Иллюстративное фото (РБК-Уккраїна, Виталий Носач)

Воды нет из-за аварии на водопроводе, аварийная служба обещает отремонтировать все в течение суток

В Киеве отключили холодную воду жителям 9 улиц столицы в связи с авариями на сетях водоснабжения во вторник, 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

бул. Дружбы Народов, 11;

ул. Васильковская, 1;

ул. Строителей, 31/13, 33, 35;

пров. Строителей, 7, 9;

ул. Красноткацкая, 11/11;

ул. Шевченко с 1 по 42;

ул. Котляревского;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.