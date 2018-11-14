У "Київводоканалі" повідомили про хід ліквідації прориву на Регенераторній

Фото: аварія на Регенераторній (facebook.com/pg/vodokanal)

Внаслідок прориву труби на Регенераторній водою залило територію житлового комплексу

У Києві внаслідок прориву труби у середу, 14 листопада, на Регенераторній, 4 залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун". На ліквідацію аварії виїхала аварійна бригада "Київводоканалу", передає РБК-Україна із посиланням на прес-лужбу підприємства.

Зазначається, що інформація про аварію надійшла о 12:30. Мешканці житлового комплексу повідомили, що трубу прорвало біля паркінгу і тепер територію житлового комплексу заливає водою.

"Аварійна бригада "Київводоканалу" відразу виїхала на виклик. Але через затори на дорозі, які виникли після хурделиці, робітники, після невдалих спроб дістатися до місця аварії машиною, змушені були йти пішки", - зазначили у прес-службі.

Фото: аварія на Регенераторній (facebook.com/pg/vodokanal)

На місці події аварійна бригада встановила що витік відбувається на водопровідній магістралі Д-300. Наразі ремонтні роботи на місці аварії тривають.

Нагадаємо, учора, 13 листопада, у Києві прорвало тепломережу на вулиці Шота Руставелі. Внаслідок аварії на кілька годин було зупинено рух транспорту. Також пошкоджено легкову автівку, яка була припаркована у місці прориву.