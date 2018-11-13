У "Київтеплоенерго" назвали терміни ліквідації наслідків аварії на Шота Руставелі

Ілюстративне фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Наслідки прориву труби на Шота Руставелі планують ліквідувати до 15:00 14 листопада

Наслідки прориву труби на вул. Шота Руставелі у Києві планують ліквідувати до 15:00 14 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 13 листопада, о 16:40 на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, внаслідок чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину. Крім того, через аварію тепломережі на перехресті вказаних вулиць утворилася яма, в яку потрапило легкове авто, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та представники комунального підприємства, рух транспорту на вказаній ділянці перекрито, найближчим часом розпочнуть ремонтні роботи.

"Щоб локалізувати пошкодження аварійні служби "Київтеплоенерго" перекриють подачу теплоносія двом житловим будинкам. Спеціалісти "Київтеплоенерго" планують ліквідувати пошкодження і відновити подачу теплоносія до 15:00 14 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві через прорив труби на Шота Руставелі перекрито рух. Зокрема, тимчасово припинено рух тролейбусів № 3, 12, 14, 40, 40к і автобусів №69.