Кількість вулиць, де у Києві немає холодної води, зросла до 18

Фото: аварійна бригада "Київводоканалу" (facebook com/vodokanal)

Аварійні бригади "Київводоканалу" обіцяють відремонтувати усе протягом доби

У Києві у вівторок, 20 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 18. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 20 листопада аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

бул. Дружби Народів, 11;

Залізничне шосе, 47, 49, 51, 53, 57;

Тверський тупик, 9, 10;

вул. Китаївська, 9, 11, 12, 14/16, 22;

пр-т. Науки, 88;

вул. Пирогівський шлях, 46, 48;

вул. Академіка Туполєва, 5Б

вул. Будівельників, 31/13, 33, 35;

пров. Будівельників, 7, 9;

вул. Червоноткацька, 11/11;

вул. Костянтина Данькевича, 3;

вул. Миколи Закревського, 67, 69, 71, 73/1, 77, 79/1;

бул. Леоніда Бикова, 3, 4, 5, 6, 7;

вул. Академіка Булаховського, 32;

вул. Шевченка з 1 по 42;

вул. Котляревського;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у Києві внаслідок прориву труби у середу, 14 листопада, на Регенераторній, 4 залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".

Днем раніше, 13 листопада, ввечері на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу із гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.