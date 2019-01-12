Кількість постраждалих від вибуху в Парижі перевищила 30

Фото: вибух у Парижі (twitter.com/bestgug)

У критичному стані знаходяться 5 постраждалих

В результаті вибуху у пекарні на вулиці Тревіз у Парижі постраждали щонайменше 36 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, наразі відомо про 36 постраждалих внаслідок вибуху, з них п'ятеро знаходяться у критичному стані. Стан ще 12 осіб оцінюється як важкий.

За даними видання, пекарня, в якій стався вибух, повинна була бути закритою сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в пекарні на вулиці Тревіз у столиці Франції постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

Зазначимо, сьогодні, 12 січня, в Парижі у пекарні на вулиці Тревіз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

Раніше РБК-Україна писало, що в Маріуполі Донецької області ввечері 5 січня 2019 стався вибух в квартирі житлового будинку. За словами очевидців, в результаті інциденту загинули 2 людини.

Крім того, в четвер, 10 січня, на півдні Хорватії на Дубровницькій гідроелектростанції (ГЕС) сталася пожежа, в результаті якої постраждали, щонайменше, три людини.