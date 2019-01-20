Количество пострадавших в результате пожара в Куршевеле возросло до 25

Фото: пожар в Куршевеле (facebook.com/pages/Courchevel)

По меньшей мере 2 человека погибли

В результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции пострадали 25 человек, еще двое людей погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.

Как сообщается, по меньшей мере 25 человек получили ранения в результате пожара на французском курорте, из них 4 получили серьезные травмы. Всех пострадавших вертолетом доставили в больницу.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 20, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате пожара на французском горнолыжном курорте Куршевель возросло до 22 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Виннице горело студенческое общежитие, в результате инцидента пострадали три человека.

Отметим, на этой неделе во Львовской области произошел пожар на заводе "Майола". На тушение выехали подразделения с Пустомит, соседних районов, а также техника со Львова.

До этого, в Ивано-Франковской области в городе Калуш произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". По меньшей мере 50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем были привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.