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Количество пострадавших в результате пожара в Куршевеле возросло до 25

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 20:47
Количество пострадавших в результате пожара в Куршевеле возросло до 25
Фото: пожар в Куршевеле (facebook.com/pages/Courchevel)

По меньшей мере 2 человека погибли

В результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции пострадали 25 человек, еще двое людей погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.

Как сообщается, по меньшей мере 25 человек получили ранения в результате пожара на французском курорте, из них 4 получили серьезные травмы. Всех пострадавших вертолетом доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате пожара на французском горнолыжном курорте Куршевель возросло до 22 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Виннице горело студенческое общежитие, в результате инцидента пострадали три человека.

Отметим, на этой неделе во Львовской области произошел пожар на заводе "Майола". На тушение выехали подразделения с Пустомит, соседних районов, а также техника со Львова.

До этого, в Ивано-Франковской области в городе Калуш произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". По меньшей мере 50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем были привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.

 

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