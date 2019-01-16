Во Львовской области горит завод

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Ставчаны произошел пожар на заводе "Майола"

Во Львовской области в селе Ставчаны сегодня вечером, 16 января, произошел пожар на заводе "Майола". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Гал-инфо.

Сообщается, что информация о пожаре поступила в ГСЧС области в 17:26.

На событие выехали подразделения по повышенному номеру опасности - с Пустомыт, соседних районов, а также выехала техника из Львова. Информации о жертвах нет.

Напомним, в Ивано-Франковской области в городе Калуш вечером 12 января 2019 произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". Инженеры завода запретили тушить огонь. Спасательные подразделения пытаются охладить соседние с местом пожара здания. Для этого они используют лафетные стволы.

50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем были привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.