Во Львовской области горит завод

В Ставчаны произошел пожар на заводе "Майола"
Во Львовской области в селе Ставчаны сегодня вечером, 16 января, произошел пожар на заводе "Майола". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Гал-инфо.
Сообщается, что информация о пожаре поступила в ГСЧС области в 17:26.
На событие выехали подразделения по повышенному номеру опасности - с Пустомыт, соседних районов, а также выехала техника из Львова. Информации о жертвах нет.
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах (Ч.2)
Пожежа на заводі Майола у Ставчанах (Ч.2)Опубліковано Varta1 - Варта1 Середа, 16 січня 2019 р.
Напомним, в Ивано-Франковской области в городе Калуш вечером 12 января 2019 произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". Инженеры завода запретили тушить огонь. Спасательные подразделения пытаются охладить соседние с местом пожара здания. Для этого они используют лафетные стволы.
50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем были привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.