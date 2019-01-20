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В Виннице горело студенческое общежитие, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 13:54
В Виннице горело студенческое общежитие, есть пострадавшие
Фото: пожар в Виннице (dsns.gov.ua)

В результате пожара пострадали три студента

В Виннице в ночь на 20 января горело студенческое общежитие, в результате пожара пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 20 января горела одна из комнат общежития Винницкого транспортного колледжа. До прибытия пожарных на месте эвакуировали 30 человек. Пожар потушили в течение получаса.

"При пожаре незначительные ожоги руки получил 22-летний студент. Еще двое жителей комнаты, которые были доставлены в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, от госпитализации отказались. Причину пожара выясняют специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Тернополе в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб и еще двое получили ранения.

В декабре в столице возле общежития на территории Киевского политехнического института (КПИ) в результате драки со стрельбой пострадали два человека. По данным полиции, стрельбе предшествовала словесная перепалка, после чего началась драка с применением газовых баллончиков. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.

 

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