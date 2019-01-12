В Калуше горит завод по переработке нефтепродуктов

Фото: пожар в Калуше (facebook.com/svitlana.babushkina)

Сейчас на заводе "Карпатнефтехим" горит топливо

В Ивано-Франковской области в городе Калуш вечером 12 января 2019 произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр областного управления ГСЧС.

По данным пресс-секретаря Светланы Бабушкиной, информацию о пожаре спасатели получили в 21:08.

"В настоящее время происходит факельное горение пирогаза (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен, - ред). Инженерным персоналом перекрыты задвижки с подачи газа", - отметила она.

Также добавила, что инженеры завода запретили тушить огонь. Спасательные подразделения пытаются охладить соседние с местом пожара здания. Для этого они используют лафетные стволы.

"От Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Пострадавших нет", - сообщила Бабушкина.

Добавим, в комментарии местной газет "Вікна" городской председатель Калуша Игорь Матвийчук отметил, что ликвидация пожара продолжается. По его словам, угрозы для жизни жителей города нет.

Как сообщает издание "Наше Прикарпаття", выбросов вредных веществ выше нормы не зафиксировано.

ООО "Карпатнефтехим" - единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола и других органических и неорганических веществ - продуктов нефтепереработки. "Карпатнефтехим" обеспечивает потребности внутреннего рынка, при этом более 70% продукции изготавливается на экспорт.

Напомним, в Одессе 30 декабря 2018 горел склад на территории завода железобетонных изделий.