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Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Куршевелі зросла до 25

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 20:47
Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Куршевелі зросла до 25
Фото: пожежа в Куршевелі (facebook.com/pages/Courchevel)

Щонайменше 2 людини загинули

В результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у Франції постраждали 25 осіб, ще двоє людей загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.

Як повідомляється, щонайменше 25 осіб отримали поранення в наслідок пожежі на французькому курорті, з них 4 отримали серйозні травми. Всіх постраждалих вертольотом доправили до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок пожежі на французькому гірськолижному курорті Куршевель зросла до 22 осіб. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці горів студентський гуртожиток, в результаті інциденту постраждали три особи.

Зазначимо, цього тижня у Львівській області сталася пожежа на заводі "Майола". На гасіння виїхали підрозділи з Пустомит, сусідніх районів, а також техніка зі Львова.

До цього, в Івано-Франківській області в місті Калуш сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім". Щонайменше 50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом були залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

 

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