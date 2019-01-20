Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Куршевелі зросла до 25

Фото: пожежа в Куршевелі (facebook.com/pages/Courchevel)

Щонайменше 2 людини загинули

В результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у Франції постраждали 25 осіб, ще двоє людей загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.

Як повідомляється, щонайменше 25 осіб отримали поранення в наслідок пожежі на французькому курорті, з них 4 отримали серйозні травми. Всіх постраждалих вертольотом доправили до лікарні.

SAVOIE : Violent incendie ce matin dans la station de ski de #Courchevel. Au moins 2 morts et 22 blessés dont 4 graves (Le Dauphiné). pic.twitter.com/y3ajlMcG9h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 20, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок пожежі на французькому гірськолижному курорті Куршевель зросла до 22 осіб. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці горів студентський гуртожиток, в результаті інциденту постраждали три особи.

Зазначимо, цього тижня у Львівській області сталася пожежа на заводі "Майола". На гасіння виїхали підрозділи з Пустомит, сусідніх районів, а також техніка зі Львова.

До цього, в Івано-Франківській області в місті Калуш сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім". Щонайменше 50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом були залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.