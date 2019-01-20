Число пострадавших при пожаре в Куршевеле превысило 20

Фото: пожар в Куршевеле (twitter.com/SnowAndBeach)

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем

Число пострадавших при пожаре в Куршевеле (Франция) достигло 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Сообщается, что всего пострадавшими при пожаре в здании, где проживали сезонные рабочие, числятся 22 человека. Из них четырех доставили в больницу на вертолете в тяжелом состоянии. Уточняется, что в результате пожара обрушилась часть перекрытий.

Отметим, ранее было известно о двух погибших при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель, их тела обнаружили под завалами. По словам очевидцев, огонь быстро охватил все здание, и некоторым пришлось выпрыгивать из окон.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице горело студенческое общежитие, в результате инцидента пострадали три человека.

Отметим, на этой неделе во Львовской области произошел пожар на заводе "Майола". На тушение выехали подразделения из Пустомыт, соседних районов, а также техника из Львова. До этого в Калуше Ивано-Франковской области горел завод "Карпатнефтехим".