Количество пострадавших из-за пожара в Одессе увеличилось

Количество пострадавших в результате пожара в одесском колледже увеличилось до 28. Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 19:30 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 28 человек.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество пострадавших в результате пожара будет увеличиваться, так как люди стали обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже уточнили, что погибшей оказалась 17-летняя студентка учебного заведения.

Также сообщалось, что в результате пожара семь человек пропали без вести. Они находились в помещениях Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на момент начала пожара.

По факту пожара полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.