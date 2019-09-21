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Кількість постраждалих у ДТП під Одесою зросла

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 18:22
Кількість постраждалих у ДТП під Одесою зросла
Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

В результаті ДТП госпіталізовано чотири людини

Кількість постраждалих ДТП під Одесою збільшилася до чотирьох осіб, вони госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Повідомляється, що "в результаті даної пригоди загинули дев'ять людей, ще четверо госпіталізовані в медичні установи, де їм надається допомога".

Попередня кваліфікація - 3 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що в результаті зіткнення переповненого людьми маршрутки, яка їхала в Одесу, і вантажівки, який повертався з обласного центру, попередньо загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Додамо, на ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське, ускладнено рух транспорту.

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