Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 31

Количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Сегодня вечером получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

"Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Друг, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - сообщил Кличко.

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Отметим, что 51-летним киевлянином, у которого подтвердили коронавирус, вероятно является бывший министр финансов Валерий Хорошковский. Вечером 24 марта стало известно, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса.

РБК-Украина писало, что Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков.