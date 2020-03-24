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Киев просит МВД усилить контроль за соблюдением горожанами карантина

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:23
Киев просит МВД усилить контроль за соблюдением горожанами карантина
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кличко, происходит "бесконтрольный импорт инфекции в столицу"

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

"На сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД - усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнение ими мер по организации дистанционной работы своих сотрудников", - заявил мэр столицы.

Напомним, на коронавирус в Киеве протестировали 1297 человек. По словам Кличко, подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы.

Так, данные Министерства здравоохранения гласят, что в Украине уже 84 случая заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.

В Киеве протестировано на коронавирус около 1300 людей В Украине увеличилось число зараженных коронавирусом
Новости Украины Виталий КличкоКиевМинистерство внутренних дел УкраиныКоронавирус
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