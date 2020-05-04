Количество больных COVID-19 в Бразилии превысило 100 тыс.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерли более 7 тыс. человек

Согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения, в Бразилии зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN,

Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4 488 за 24 часа, в результате чего общее количество достигло не менее 101 147.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 7 тыс. случаев смерти от коронавируса.

Напомним, неделю назад сообщалось, что в Бразилии количество зараженных коронавирусной инфекцией приблизилось к 60 тыс.

В марте у президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысила 1 миллион.

За прошедшие сутки 3 мая в мире зафиксировали 80 890 новых случаев заражения коронавирусом, 3 431 человек умер.