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В США коронавирус выявили у более миллиона человек

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 21:55
В США коронавирус выявили у более миллиона человек
Иллюстративное фото (flickr)

Коронавирусом заразились 1 002 498 американцев

Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысило 1 миллион. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 21:00 28 апреля, коронавирус в США подтвердили у 1 002 498 человек. За сутки инфицировались почти 12 тыс. граждан.

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк - 300 тыс. человек. Еще почти 114 тыс. пациентов с COVID-19 в Нью-Джерси. На третьем месте штат Массачусетс. Там подтверждено 56,5 тыс. случаев коронавируса.

Также Штаты находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных COVID-19. За последние 24 часа умерли больше тысячи человек Всего от вируса погибло 57,8 тыс. американцев. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.

Несмотря на все еще значительные показатели заболеваемости и смертности в стране, американский президент Дональд Трамп считает, что эпидемиологическая ситуация в США "во всех отношениях становится лучше".

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. В то же время Трамп уверен, что вторая волна заболеваний не будет такой масштабной, как первая.

Также РБК-Украина сообщало, что первую тысячу заболевших COVID-19 в США зафиксировали 11 марта.

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