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В Бразилии заразились коронавирусом около 60 тыс. человек

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 12:17
В Бразилии заразились коронавирусом около 60 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 5 514 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Бразилии количество зараженных коронавирусной инфекцией приблизилось к 60 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Как сообщается, в стране лабораторно подтвердили 58 509 случаев заражения коронавирусом, из которых 5 514 зарегистрировали за минувшие сутки. В целом в Бразилии выздоровели 29 160 пациентов, и еще 4 016 человек умерли.

Напомним, в Китайской Народной Республике опасаются новой вспышки COVID-19, поскольку они зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на границе с Российской Федерацией.

Кроме того, по состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. В мире зафиксированы 201 502 летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом.

РБК-Украина ранее сообщало, что в США за сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли. В целом, по данным университета, в США подтверждено 938 072 случаев, 53 391 человек умерли.

РБК-Украина писало, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом: данные по областям Во Львовской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса
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