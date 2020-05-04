ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість хворих COVID-19 в Бразилії перевищила 100 тис.

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 06:16
Кількість хворих COVID-19 в Бразилії перевищила 100 тис.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли понад 7 тис. осіб

Згідно з останніми даними, опублікованими міністерством охорони здоров'я, в Бразилії зареєстровано понад 100 тис. випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN,

Кількість підтверджених випадків збільшилася на 4 488 за 24 години, в результаті чого загальна кількість досягла не менше 101 147.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Бразилії зареєстровано понад 7 тис. випадків смерті від коронавіруса.

Нагадаємо, тиждень тому повідомлялося, що в Бразилії кількість заражених коронавирусной інфекцією наблизилося до 60 тис.

У березні у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом в Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон.

За минулу добу на 3 травня у світі зафіксували 80 890 нових випадків зараження коронавірусом, 3 431 чоловік помер.

У Китаї за добу всього три нових випадки зараження коронавірусом Трамп заперечує, що знав про загрозу COVID-19 до кінця січня
Новини України КоронавірусБразилия
News
On Top