За сутки в мире подтвердили более 80 тыс. новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти 3,5 тыс. человек умерли

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 80 890 новых случаев заражения коронавирусом, 3 431 человек умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers.

Почти 26,5 тыс. человек заразились в США. На втором месте по числу инфицированных за день оказалась Российская Федерация - более 10 тыс. зараженных.

Всего количество зафиксированных случаев в мире возросло до 3 562 261. В то же время от коронавируса умерли более 248 тыс. человек. Вылечится удалось более 1,15 тыс. заразившихся.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки 30 апреля количество умерших от коронавируса приблизилось к количеству погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года. Так, за сутки в США от коронавируса умерло 2909 человек, тогда как жертвами теракта 11 сентября, по официальным данным, стали 2973 человека.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Италии количество летальных случаев коронавируса за сутки снизилось до показателей 10 марта, когда были введены жесткие карантинные ограничения. За сутки жертвами коронавируса в Италии стали 174 пациента.