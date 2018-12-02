Во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестов

Фото: движение "Желтые жилеты" (twitter.com/gecko39)

Представитель французского правительства заявил, что инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых беспорядков

Власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

"Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа было задержано по меньшей мере 260 человек. Почти 100 человек, среди которых 14 полицейских, получили ранения. По оценкам Министерства внутренних дел Франции, в субботних протестах, которые были организованы движением "Желтые жилеты", по всей стране приняло участие около 75 тыс. демонстрантов. В частности, демонстранты, которые выступают против повышения цен на горючее, бросали в правоохранителей камни, на что полицейские ответили пуском слезоточивого газа.

В Нидерландах вслед за Францией начались акции "желтых жилетов". Участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию в Гааге.