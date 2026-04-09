Коли ЗСУ перейдуть на літню форму? У Міноборони назвали головну умову та склад комплекту

Головне: Умова переходу: Стабільна температура від +15°C протягом кількох діб.

Регіональні особливості: Південні гарнізони змінюють однострій швидше за північні через різницю в кліматі.

Порада бійцям: Міноборони рекомендує вже зараз перевірити актуальність розмірів у зампотилу, щоб уникнути затримок при отриманні майна.

Матеріали: Форма має посилені зони на ліктях і колінах, а футболки виготовлені з тканин, що швидко висихають.

Коли чекати на зміну форми

У відомстві наголошують, що конкретної дати для масового переходу на літній одяг немає. Головним критерієм є температурний режим.



У Міноборони розповіли про терміни переходу на літню форму (скриншот з Threads)

Командування дає відповідний дозвіл лише тоді, коли середня температура повітря стабільно тримається на рівні +15°C і вище протягом кількох днів. Через погодні особливості процес відбувається нерівномірно: на півдні України перехід зазвичай починається раніше, ніж у північних регіонах.

Безпосередні рішення про зміну форми ухвалюють начальники гарнізонів або командувачі видів військ, керуючись наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017.



Літня форма військових в України (фото: Міністерство оборони України)

Що входить до літнього комплекту

Літня форма виготовляється з легких тканин, що забезпечують вентиляцію та відведення вологи. До стандартного польового набору входять:

головні убори - польовий кашкет (кепі) або літня панама;

одяг - літній польовий костюм, сорочка-поло, бойова сорочка та фуфайка з короткими рукавами;

взуття та аксесуари - літні черевики (або напівчеревики), трекінгові шкарпетки та брючний ремінь;

захист - шарф-труба літній та вітровологозахисний костюм (на випадок опадів чи вітру).

Військовим також дозволяється носити окремі елементи демісезонного костюма під час сильного вітру поверх основної форми.