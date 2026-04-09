Коли ЗСУ перейдуть на літню форму? У Міноборони назвали головну умову та склад комплекту

Українським захисникам не варто очікувати швидкого масового переходу на літню форму. Цьогоріч весна видалася доволі холодною, а тому статочне рішення залежить не від дати, а від погодних умов.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Головне:
У відомстві наголошують, що конкретної дати для масового переходу на літній одяг немає. Головним критерієм є температурний режим.
У Міноборони розповіли про терміни переходу на літню форму (скриншот з Threads)
Командування дає відповідний дозвіл лише тоді, коли середня температура повітря стабільно тримається на рівні +15°C і вище протягом кількох днів. Через погодні особливості процес відбувається нерівномірно: на півдні України перехід зазвичай починається раніше, ніж у північних регіонах.
Безпосередні рішення про зміну форми ухвалюють начальники гарнізонів або командувачі видів військ, керуючись наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017.
Літня форма військових в України (фото: Міністерство оборони України)
Літня форма виготовляється з легких тканин, що забезпечують вентиляцію та відведення вологи. До стандартного польового набору входять:
Військовим також дозволяється носити окремі елементи демісезонного костюма під час сильного вітру поверх основної форми.
Нагадаємо, ЗСУ поступово відмовляться від форми ММ-14 ("піксель") і перейдуть на новий камуфляж ММ-25, який, за даними ЗМІ, базується на Multicam. Терміни повного переходу поки не визначені, і процес може тривати кілька років.
РБК-Україна також писало, що в Україні затвердили склад обов’язкової аптечки (АМЗІ) за стандартами тактичної медицини НАТО. Вона включає засоби для зупинки кровотечі, лікування поранень, медикаменти та допоміжні інструменти, а також спеціальну картку постраждалого для фіксації допомоги на полі бою.