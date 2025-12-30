ua en ru
Аптечка за стандартами НАТО: чим має бути забезпечений кожен військовий ЗСУ

Вівторок 30 грудня 2025 06:40
Аптечка за стандартами НАТО: чим має бути забезпечений кожен військовий ЗСУ Фото: Аптечка військових в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кожного військового в Україні мають забезпечувати індивідуальною аптечкою за стандартами тактичної медицини. Йдеться про аптечку медичну загальновійськову індивідуальну (АМЗІ), склад якої затверджено наказом Міністерство оборони України №506 від 24 липня 2024 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляють у відомстві, такий стандарт аптечки базується на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), досвіді сучасної війни та практиках країн НАТО. АМЗІ є обов’язковим елементом спорядження і видається кожному захиснику.

Що входить до аптечки

Склад АМЗІ повністю відповідає алгоритму M.A.R.C.H. - послідовності дій при наданні домедичної допомоги в бойових умовах.

Для зупинки кровотечі:

  • два турнікети вороткового типу;
  • два гемостатичні бинти з хімічною речовиною для конверсії турнікета та зупинки вузлових кровотеч;
  • компресійний бандаж з абсорбуючим елементом (від 14 см) та пресовані марлеві бинти.

Для поранень грудної клітки та очей:

  • пара оклюзійних наліпок на гелевій основі (щонайменше одна - з клапаном) для надання допомоги при відкритому пневмотораксі;
  • жорсткий щиток для захисту ока при проникаючих пораненнях, що запобігає подальшому тиску та деформації очного яблука.

Фармакологічний набір ("pill-pack"):

  • антибіотик (моксифлоксацин або левофлоксацин);
  • знеболювальні препарати (парацетамол, мелоксикам).

Допоміжні засоби:

  • атравматичні ножиці;
  • термоковдра;
  • нітрилові рукавички;
  • лейкопластир на тканинній основі.

Чому важлива картка постраждалого

Невід’ємною частиною АМЗІ є картка постраждалого (форма №002/о). Вона виготовлена з вологостійкого матеріалу та заповнюється безпосередньо на полі бою.

У картці фіксують:

  • час накладання турнікета;
  • зони ураження;
  • введені препарати.

Ці дані використовуються для подальшої цифровізації медичної інформації, формування електронної медичної картки та є юридичним підтвердженням поранення для отримання соціальних гарантій.

У Міноборони наголошують, що оновлена аптечка бійця ЗСУ відповідає міжнародному стандарту IFAK і забезпечує повний цикл допомоги - від зупинки масивної кровотечі до профілактики гіпотермії.

Раніше РБК-Україна розповідало, як організоване харчування у ЗСУ: що входить до щоденного раціону військових, скільки разів на день їх годують, які продукти передбачені Каталогом харчування, а також у чому різниця між звичайним і посиленим сухпайком та для кого він призначений.

Також ми розповідали, що за словами президента Володимира Зеленського, у 2025 році держава покращила постачання бойових підрозділів, запровадила пряму фінансову підтримку бригад і працює над справедливим розподілом особового складу. Надалі планується подальше посилення фронту, зокрема безпілотної складової, а також підготовка рішень на засідання Ставки.

