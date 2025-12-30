Аптечка за стандартами НАТО: чим має бути забезпечений кожен військовий ЗСУ

Кожного військового в Україні мають забезпечувати індивідуальною аптечкою за стандартами тактичної медицини. Йдеться про аптечку медичну загальновійськову індивідуальну (АМЗІ), склад якої затверджено наказом Міністерство оборони України №506 від 24 липня 2024 року.

У Міноборони наголошують, що оновлена аптечка бійця ЗСУ відповідає міжнародному стандарту IFAK і забезпечує повний цикл допомоги - від зупинки масивної кровотечі до профілактики гіпотермії.

Ці дані використовуються для подальшої цифровізації медичної інформації, формування електронної медичної картки та є юридичним підтвердженням поранення для отримання соціальних гарантій.

Невід’ємною частиною АМЗІ є картка постраждалого (форма №002/о). Вона виготовлена з вологостійкого матеріалу та заповнюється безпосередньо на полі бою.

Як повідомляють у відомстві, такий стандарт аптечки базується на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), досвіді сучасної війни та практиках країн НАТО. АМЗІ є обов’язковим елементом спорядження і видається кожному захиснику.

Раніше РБК-Україна розповідало, як організоване харчування у ЗСУ: що входить до щоденного раціону військових, скільки разів на день їх годують, які продукти передбачені Каталогом харчування, а також у чому різниця між звичайним і посиленим сухпайком та для кого він призначений.

Також ми розповідали, що за словами президента Володимира Зеленського, у 2025 році держава покращила постачання бойових підрозділів, запровадила пряму фінансову підтримку бригад і працює над справедливим розподілом особового складу. Надалі планується подальше посилення фронту, зокрема безпілотної складової, а також підготовка рішень на засідання Ставки.