Когда ВСУ перейдут на летнюю форму? В Минобороны назвали главное условие и состав комплекта

06:40 09.04.2026 Чт
3 мин
Почему военным в этом году не стоит ждать массового перехода на летнюю одежду?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинский военный в летней форме (Getty Images)

Украинским защитникам не стоит ожидать быстрого массового перехода на летнюю форму. В этом году весна выдалась довольно холодной, а потому статочне решение зависит не от даты, а от погодных условий.

Главное:

  • Условие перехода: Стабильная температура от +15°C в течение нескольких суток.
  • Региональные особенности: Южные гарнизоны меняют униформу быстрее северных из-за разницы в климате.
  • Совет бойцам: Минобороны рекомендует уже сейчас проверить актуальность размеров у зампотыла, чтобы избежать задержек при получении имущества.
  • Материалы: Форма имеет усиленные зоны на локтях и коленях, а футболки изготовлены из быстросохнущих тканей.

Когда ждать смены формы

В ведомстве отмечают, что конкретной даты для массового перехода на летнюю одежду нет. Главным критерием является температурный режим.


В Минобороны рассказали о сроках перехода на летнюю форму (скриншот из Threads)

Командование дает соответствующее разрешение только тогда, когда средняя температура воздуха стабильно держится на уровне +15°C и выше в течение нескольких дней. Из-за погодных особенностей процесс происходит неравномерно: на юге Украины переход обычно начинается раньше, чем в северных регионах.

Непосредственные решения о смене формы принимают начальники гарнизонов или командующие видами войск, руководствуясь приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017.


Летняя форма военных в Украине (фото: Министерство обороны Украины)

Что входит в летний комплект

Летняя форма изготавливается из легких тканей, обеспечивающих вентиляцию и отвод влаги. В стандартный полевой набор входят:

  • головные уборы - полевая фуражка (кепи) или летняя панама;
  • одежда - летний полевой костюм, рубашка-поло, боевая рубашка и фуфайка с короткими рукавами;
  • обувь и аксессуары - летние ботинки (или полуботинки), треккинговые носки и брючный ремень;
  • защита - шарф-труба летний и ветровлагозащитный костюм (на случай осадков или ветра).

Военным также разрешается носить отдельные элементы демисезонного костюма во время сильного ветра поверх основной формы.

Напомним, ВСУ постепенно откажутся от формы ММ-14 ("пиксель") и перейдут на новый камуфляж ММ-25, который, по данным СМИ, базируется на Multicam. Сроки полного перехода пока не определены, и процесс может занять несколько лет.

РБК-Украина также писало, что в Украине утвердили состав обязательной аптечки (АМЗИ) по стандартам тактической медицины НАТО. Она включает средства для остановки кровотечения, лечения ранений, медикаменты и вспомогательные инструменты, а также специальную карточку пострадавшего для фиксации помощи на поле боя.

