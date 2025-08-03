Кінець епохи "пікселю": ЗСУ переходять на камуфляж, що копіює Multicam

Збройні сили України змінять камуфляж ММ-14, більше відомий в народі, як "піксель", на нову форму. Військові будуть носити камуфляж ММ-25, який є копією іноземного Multicam.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті "Партнер МОУ" та видання "Мілітарний".