Коли ЗСУ перейдуть на літню форму? У Міноборони назвали головну умову та склад комплекту
Українським захисникам не варто очікувати швидкого масового переходу на літню форму. Цьогоріч весна видалася доволі холодною, а тому статочне рішення залежить не від дати, а від погодних умов.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Головне:
- Умова переходу: Стабільна температура від +15°C протягом кількох діб.
- Регіональні особливості: Південні гарнізони змінюють однострій швидше за північні через різницю в кліматі.
- Порада бійцям: Міноборони рекомендує вже зараз перевірити актуальність розмірів у зампотилу, щоб уникнути затримок при отриманні майна.
- Матеріали: Форма має посилені зони на ліктях і колінах, а футболки виготовлені з тканин, що швидко висихають.
Коли чекати на зміну форми
У відомстві наголошують, що конкретної дати для масового переходу на літній одяг немає. Головним критерієм є температурний режим.
Командування дає відповідний дозвіл лише тоді, коли середня температура повітря стабільно тримається на рівні +15°C і вище протягом кількох днів. Через погодні особливості процес відбувається нерівномірно: на півдні України перехід зазвичай починається раніше, ніж у північних регіонах.
Безпосередні рішення про зміну форми ухвалюють начальники гарнізонів або командувачі видів військ, керуючись наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017.
Що входить до літнього комплекту
Літня форма виготовляється з легких тканин, що забезпечують вентиляцію та відведення вологи. До стандартного польового набору входять:
- головні убори - польовий кашкет (кепі) або літня панама;
- одяг - літній польовий костюм, сорочка-поло, бойова сорочка та фуфайка з короткими рукавами;
- взуття та аксесуари - літні черевики (або напівчеревики), трекінгові шкарпетки та брючний ремінь;
- захист - шарф-труба літній та вітровологозахисний костюм (на випадок опадів чи вітру).
Військовим також дозволяється носити окремі елементи демісезонного костюма під час сильного вітру поверх основної форми.
Нагадаємо, ЗСУ поступово відмовляться від форми ММ-14 ("піксель") і перейдуть на новий камуфляж ММ-25, який, за даними ЗМІ, базується на Multicam. Терміни повного переходу поки не визначені, і процес може тривати кілька років.
