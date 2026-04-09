ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли ЗСУ перейдуть на літню форму? У Міноборони назвали головну умову та склад комплекту

06:40 09.04.2026 Чт
3 хв
Чому військовим цьогоріч не варто чекати масового переходу на літній одяг?
aimg Тетяна Веремєєва
Коли ЗСУ перейдуть на літню форму? У Міноборони назвали головну умову та склад комплекту Фото: Український військовий у літній формі (Getty Images)

Українським захисникам не варто очікувати швидкого масового переходу на літню форму. Цьогоріч весна видалася доволі холодною, а тому статочне рішення залежить не від дати, а від погодних умов.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Головне:

  • Умова переходу: Стабільна температура від +15°C протягом кількох діб.
  • Регіональні особливості: Південні гарнізони змінюють однострій швидше за північні через різницю в кліматі.
  • Порада бійцям: Міноборони рекомендує вже зараз перевірити актуальність розмірів у зампотилу, щоб уникнути затримок при отриманні майна.
  • Матеріали: Форма має посилені зони на ліктях і колінах, а футболки виготовлені з тканин, що швидко висихають.

Коли чекати на зміну форми

У відомстві наголошують, що конкретної дати для масового переходу на літній одяг немає. Головним критерієм є температурний режим.

У Міноборони розповіли про терміни переходу на літню форму (скриншот з Threads)

Командування дає відповідний дозвіл лише тоді, коли середня температура повітря стабільно тримається на рівні +15°C і вище протягом кількох днів. Через погодні особливості процес відбувається нерівномірно: на півдні України перехід зазвичай починається раніше, ніж у північних регіонах.

Безпосередні рішення про зміну форми ухвалюють начальники гарнізонів або командувачі видів військ, керуючись наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017.

Літня форма військових в України (фото: Міністерство оборони України)

Що входить до літнього комплекту

Літня форма виготовляється з легких тканин, що забезпечують вентиляцію та відведення вологи. До стандартного польового набору входять:

  • головні убори - польовий кашкет (кепі) або літня панама;
  • одяг - літній польовий костюм, сорочка-поло, бойова сорочка та фуфайка з короткими рукавами;
  • взуття та аксесуари - літні черевики (або напівчеревики), трекінгові шкарпетки та брючний ремінь;
  • захист - шарф-труба літній та вітровологозахисний костюм (на випадок опадів чи вітру).

Військовим також дозволяється носити окремі елементи демісезонного костюма під час сильного вітру поверх основної форми.

Нагадаємо, ЗСУ поступово відмовляться від форми ММ-14 ("піксель") і перейдуть на новий камуфляж ММ-25, який, за даними ЗМІ, базується на Multicam. Терміни повного переходу поки не визначені, і процес може тривати кілька років.

РБК-Україна також писало, що в Україні затвердили склад обов’язкової аптечки (АМЗІ) за стандартами тактичної медицини НАТО. Вона включає засоби для зупинки кровотечі, лікування поранень, медикаменти та допоміжні інструменти, а також спеціальну картку постраждалого для фіксації допомоги на полі бою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Міністерство оборони України Збройні сили України Військовий
Новини
