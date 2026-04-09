ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда ВСУ перейдут на летнюю форму? В Минобороны назвали главное условие и состав комплекта

06:40 09.04.2026 Чт
3 мин
Почему военным в этом году не стоит ждать массового перехода на летнюю одежду?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинский военный в летней форме (Getty Images)

Украинским защитникам не стоит ожидать быстрого массового перехода на летнюю форму. В этом году весна выдалась довольно холодной, а потому статочне решение зависит не от даты, а от погодных условий.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Читайте также: Материальная помощь для военных в 2026 году: кто и сколько денег может получить

Главное:

  • Условие перехода: Стабильная температура от +15°C в течение нескольких суток.
  • Региональные особенности: Южные гарнизоны меняют униформу быстрее северных из-за разницы в климате.
  • Совет бойцам: Минобороны рекомендует уже сейчас проверить актуальность размеров у зампотыла, чтобы избежать задержек при получении имущества.
  • Материалы: Форма имеет усиленные зоны на локтях и коленях, а футболки изготовлены из быстросохнущих тканей.

Когда ждать смены формы

В ведомстве отмечают, что конкретной даты для массового перехода на летнюю одежду нет. Главным критерием является температурный режим.

В Минобороны рассказали о сроках перехода на летнюю форму (скриншот из Threads)

Командование дает соответствующее разрешение только тогда, когда средняя температура воздуха стабильно держится на уровне +15°C и выше в течение нескольких дней. Из-за погодных особенностей процесс происходит неравномерно: на юге Украины переход обычно начинается раньше, чем в северных регионах.

Непосредственные решения о смене формы принимают начальники гарнизонов или командующие видами войск, руководствуясь приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017.

Летняя форма военных в Украине (фото: Министерство обороны Украины)

Что входит в летний комплект

Летняя форма изготавливается из легких тканей, обеспечивающих вентиляцию и отвод влаги. В стандартный полевой набор входят:

  • головные уборы - полевая фуражка (кепи) или летняя панама;
  • одежда - летний полевой костюм, рубашка-поло, боевая рубашка и фуфайка с короткими рукавами;
  • обувь и аксессуары - летние ботинки (или полуботинки), треккинговые носки и брючный ремень;
  • защита - шарф-труба летний и ветровлагозащитный костюм (на случай осадков или ветра).

Военным также разрешается носить отдельные элементы демисезонного костюма во время сильного ветра поверх основной формы.

Напомним, ВСУ постепенно откажутся от формы ММ-14 ("пиксель") и перейдут на новый камуфляж ММ-25, который, по данным СМИ, базируется на Multicam. Сроки полного перехода пока не определены, и процесс может занять несколько лет.

РБК-Украина также писало, что в Украине утвердили состав обязательной аптечки (АМЗИ) по стандартам тактической медицины НАТО. Она включает средства для остановки кровотечения, лечения ранений, медикаменты и вспомогательные инструменты, а также специальную карточку пострадавшего для фиксации помощи на поле боя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Военный
Новости
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой