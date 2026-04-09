Когда ВСУ перейдут на летнюю форму? В Минобороны назвали главное условие и состав комплекта
Украинским защитникам не стоит ожидать быстрого массового перехода на летнюю форму. В этом году весна выдалась довольно холодной, а потому статочне решение зависит не от даты, а от погодных условий.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Главное:
- Условие перехода: Стабильная температура от +15°C в течение нескольких суток.
- Региональные особенности: Южные гарнизоны меняют униформу быстрее северных из-за разницы в климате.
- Совет бойцам: Минобороны рекомендует уже сейчас проверить актуальность размеров у зампотыла, чтобы избежать задержек при получении имущества.
- Материалы: Форма имеет усиленные зоны на локтях и коленях, а футболки изготовлены из быстросохнущих тканей.
Когда ждать смены формы
В ведомстве отмечают, что конкретной даты для массового перехода на летнюю одежду нет. Главным критерием является температурный режим.
В Минобороны рассказали о сроках перехода на летнюю форму (скриншот из Threads)
Командование дает соответствующее разрешение только тогда, когда средняя температура воздуха стабильно держится на уровне +15°C и выше в течение нескольких дней. Из-за погодных особенностей процесс происходит неравномерно: на юге Украины переход обычно начинается раньше, чем в северных регионах.
Непосредственные решения о смене формы принимают начальники гарнизонов или командующие видами войск, руководствуясь приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017.
Летняя форма военных в Украине (фото: Министерство обороны Украины)
Что входит в летний комплект
Летняя форма изготавливается из легких тканей, обеспечивающих вентиляцию и отвод влаги. В стандартный полевой набор входят:
- головные уборы - полевая фуражка (кепи) или летняя панама;
- одежда - летний полевой костюм, рубашка-поло, боевая рубашка и фуфайка с короткими рукавами;
- обувь и аксессуары - летние ботинки (или полуботинки), треккинговые носки и брючный ремень;
- защита - шарф-труба летний и ветровлагозащитный костюм (на случай осадков или ветра).
Военным также разрешается носить отдельные элементы демисезонного костюма во время сильного ветра поверх основной формы.
Напомним, ВСУ постепенно откажутся от формы ММ-14 ("пиксель") и перейдут на новый камуфляж ММ-25, который, по данным СМИ, базируется на Multicam. Сроки полного перехода пока не определены, и процесс может занять несколько лет.
