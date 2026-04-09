Когда ВСУ перейдут на летнюю форму? В Минобороны назвали главное условие и состав комплекта

Украинским защитникам не стоит ожидать быстрого массового перехода на летнюю форму. В этом году весна выдалась довольно холодной, а потому статочне решение зависит не от даты, а от погодных условий.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины .

Главное: Условие перехода: Стабильная температура от +15°C в течение нескольких суток.

Стабильная температура от +15°C в течение нескольких суток. Региональные особенности: Южные гарнизоны меняют униформу быстрее северных из-за разницы в климате.

Южные гарнизоны меняют униформу быстрее северных из-за разницы в климате. Совет бойцам: Минобороны рекомендует уже сейчас проверить актуальность размеров у зампотыла, чтобы избежать задержек при получении имущества.

Минобороны рекомендует уже сейчас проверить актуальность размеров у зампотыла, чтобы избежать задержек при получении имущества. Материалы: Форма имеет усиленные зоны на локтях и коленях, а футболки изготовлены из быстросохнущих тканей.

Когда ждать смены формы

В ведомстве отмечают, что конкретной даты для массового перехода на летнюю одежду нет. Главным критерием является температурный режим.



В Минобороны рассказали о сроках перехода на летнюю форму (скриншот из Threads)

Командование дает соответствующее разрешение только тогда, когда средняя температура воздуха стабильно держится на уровне +15°C и выше в течение нескольких дней. Из-за погодных особенностей процесс происходит неравномерно: на юге Украины переход обычно начинается раньше, чем в северных регионах.

Непосредственные решения о смене формы принимают начальники гарнизонов или командующие видами войск, руководствуясь приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017.



Летняя форма военных в Украине (фото: Министерство обороны Украины)

Что входит в летний комплект

Летняя форма изготавливается из легких тканей, обеспечивающих вентиляцию и отвод влаги. В стандартный полевой набор входят:

головные уборы - полевая фуражка (кепи) или летняя панама;

одежда - летний полевой костюм, рубашка-поло, боевая рубашка и фуфайка с короткими рукавами;

обувь и аксессуары - летние ботинки (или полуботинки), треккинговые носки и брючный ремень;

защита - шарф-труба летний и ветровлагозащитный костюм (на случай осадков или ветра).

Военным также разрешается носить отдельные элементы демисезонного костюма во время сильного ветра поверх основной формы.