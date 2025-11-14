Коли запрацює онлайн-розлучення в "Дії": названі терміни запуску

Онлайн-розлучення через застосунок "Дія" планують запустити у 2026 році. Попередньо - у першому кварталі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

За її словами, строки можуть коригуватися залежно від пріоритетів, які визначає уряд та президент, але функцію обов’язково реалізують.

Як працюватиме онлайн-розлучення

Механізм буде максимально схожим на онлайн-одруження:

розлучитися через "Дію" зможуть лише пари без неповнолітніх дітей;

обидві сторони мають надати згоду: один подає запит, інший підтверджує;

система автоматично перевірятиме інформацію щодо дітей;

розлучення відбуватиметься через місяць після підтвердження.

Коваль уточнила, що питання поділу майна у процесі онлайн-розлучення не розглядається - ці спори вирішуються окремо.

За словами Коваль, більшість нових сервісів Мінцифри проходить обов’язкову перевірку за участю користувачів. Перед запуском функцію протестують у межах бета-тестування.