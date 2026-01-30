ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"

П'ятниця 30 січня 2026 02:42
UA EN RU
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Лідер Білого дому Дональд Трамп заявив, що наразі у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається значний прогрес.

Як передає РБК-Україна, про це президент США заявив під час спікування з журналістами в Білому домі.

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі - ред.) досягається значний прогрес", - заявив лідер США.

Трамп також прокоментував "енергетичне перемир'я" України та РФ і зазначив, що "дуже цінує" відсутність атак РФ на українську енергетику, що поки спостерігається декілька годин.

"Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду...Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень... він погодився на це. Ми дуже це цінуємо", - підкреслив глава Білого дому, наголосивши на низьких температурах в Україні.

Щодо переговорів по врегулюванні війни в Україні, їх черговий раунд продовжиться вже 1 лютого в Абу-Дабі. Як заявляв держсекретар США Марко Рубіо, очікується, що в переговорах буду брати участь лише дві сторони - Україна та РФ.

Нагадаємо, Дональд Трамп напередодні несподівано заявив, що домовився з главоюю Кремля Володимиром Путіним про те, щоб Росія поки припинила удари по енергетиці України, оскільки зараз низькі температури, а далі буде ще холодніше.

Путін нібито погодився на так зване енергетичне перемир'я, яке має виконувати і Україна, припинивши дронові атаки по Федерації. Перемир'я офіційно розпочалось з 29 на 30 січня і має тривати тиждень.

Президент Володимир Зеленський підтвердив "енергетичне перемир'я" з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Війна в Україні Атака дронів
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві