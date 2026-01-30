Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"

Лідер Білого дому Дональд Трамп заявив, що наразі у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається значний прогрес.

Як передає РБК-Україна, про це президент США заявив під час спікування з журналістами в Білому домі.

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі - ред.) досягається значний прогрес", - заявив лідер США. Трамп також прокоментував "енергетичне перемир'я" України та РФ і зазначив, що "дуже цінує" відсутність атак РФ на українську енергетику, що поки спостерігається декілька годин. "Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду...Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень... він погодився на це. Ми дуже це цінуємо", - підкреслив глава Білого дому, наголосивши на низьких температурах в Україні.