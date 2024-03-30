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Шлюб в онлайні. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії"

Україна , Субота 30 березня 2024 11:05
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Шлюб в онлайні. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії" Фото: міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці зможуть одружуватися онлайн через застосунок "Дія". Шлюб укладатимуть по відеозвʼязку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Як зазначив міністр, уряд підтримав постанову щодо можливості одруження в онлайн-режимі. Федоров пояснив, що українці зможуть одружуватися просто в застосунку "Дія".

"Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - зазначив він.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії", - додав Федоров.

Шлюб в онлайні. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в &quot;Дії&quot;


Нагадаємо, що у "Дії" також можна подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

Раніше міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові послуги у "Дії". Йдеться про кабінет пацієнта, послуги для ветеранів і не тільки.

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Дія Михайло Федоров
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