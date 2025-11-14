ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Когда заработает онлайн-развод в "Дії": названы сроки запуска

Пятница 14 ноября 2025 21:35
UA EN RU
Когда заработает онлайн-развод в "Дії": названы сроки запуска Фото: Когда в украинцы смогут разводиться онлайн (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Онлайн-развод через приложение "Дія" планируют запустить в 2026 году. Предварительно - в первом квартале.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

По ее словам, сроки могут корректироваться в зависимости от приоритетов, которые определяет правительство и президент, но функцию обязательно реализуют.

Как будет работать онлайн-развод

Механизм будет максимально похожим на онлайн-бракосочетание:

  • развестись через "Дію" смогут только пары без несовершеннолетних детей;
  • обе стороны должны дать согласие: один подает запрос, другой подтверждает;
  • система автоматически будет проверять информацию о детях;
  • развод будет происходить через месяц после подтверждения.

Коваль уточнила, что вопрос раздела имущества в процессе онлайн-развода не рассматривается - эти споры решаются отдельно.

По словам Коваль, большинство новых сервисов Минцифры проходит обязательную проверку с участием пользователей. Перед запуском функцию протестируют в рамках бета-тестирования.

Напомним, в августе нынешнего года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал, что услуга развода станет доступной в приложении "Дія" уже осенью. Сейчас украинцы уже могут подать заявление на развод онлайн через "Электронный суд", где доступны подача документов, оплата сбора и отслеживание дела, хотя сами судебные заседания проходят только офлайн.

РБК-Украина также писало, что в "Дії" доступна услуга онлайн-бракосочетания - украинцы могут заключить брак по видеосвязи всего за 30 минут. Подать заявление, сделать предложение, выбрать дату и пройти церемонию можно полностью в приложении. Сервис доступен совершеннолетним гражданам с верифицированными документами и особенно полезен для военных и пар на расстоянии. После церемонии цифровое свидетельство автоматически появляется в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Развод
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт