Коли закінчиться війна? Що говорять про терміни в Україні та на Заході

Можливі терміни закінчення війни в Україні активно обговорюються на тлі успіхів ЗСУ. За оцінками розвідки, настає вирішальна фаза, а в Міноборони прогнозують завершення військових дій наступного року. Водночас союзники сходяться на думці, що Росія намагатиметься затягувати конфлікт узимку, проте високо оцінюють потенціал ЗСУ та запевняють у підтримці.

Що в Україні та на Заході говорять про те, коли може закінчитись війна – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена ​​у затягуванні війни. Однак терміни її закінчення нікому не відомі.

"Ресурс у нас обмежений, розтягувати війну ми не зацікавлені. Але обираючи, як закінчити війну та терміни - ми обираємо, як її закінчити. Ми могли б віддати наші території і війни б не було, але ми вибрали правильний шлях. Так, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. Коли такий вибір - треба дивитися на ресурс, тому що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, ситуація може несподівано змінюватись. Незважаючи на точні прогнози розвідки, можливі події, що змушують змінювати тактику та стратегію ведення війни. Як, наприклад, укладання договору РФ з Іраном на постачання озброєнь.

Міноборони

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов припустив, що війна може завершитися перемогою України навесні 2023 року. Також він не виключив звільнення Криму до кінця грудня. Цей прогноз Гаврилов озвучив у недавньому інтерв'ю Sky News.

Генерал-майор зазначив, що швидкому успіху в деокупації Криму можуть сприяти несподівані події всередині Росії, такі як крах путінського режиму.

На його думку, існує й військовий варіант визволення Криму з певним поєднанням сил, ресурсів і не тільки.

Відповідаючи на запитання, коли закінчиться війна, Володимир Гаврилов зазначив, що українській стороні знадобиться час для накопичення резервів, а також треба враховувати, що РФ продовжить відправляти мобілізованих для підкріплення.

"Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але, на мою думку, до кінця весни ця війна закінчиться", - заявив заступник міністра оборони України.

Офіс президента

Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що незважаючи на успішний контрнаступ ЗСУ, точні терміни завершення війни назвати неможливо.

Єрмак скептично сприйняв прогнози заступника міністра оборони Гаврилова про закінчення війни наступної весни і заявив, що це навряд чи вдасться.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, які можуть наблизити закінчення війни.

Він закликав союзників посилити військову допомогу Україні постачанням танків, бронетехніки, артилерії та далекобійних ракет ATACMS, щоб мати можливість атакувати російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах.

Також Подоляк зазначив, що "війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами, і коли Росія боятиметься України".

Прогноз розвідки

Оцінки ГУР про перебіг війни залишаються найточнішими від початку повномасштабного вторгнення.

Напередодні звільнення Херсона глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни, і висловив упевненість "що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".

Раніше він прогнозував, що до кінця 2022 року військові дії "досить зменшаться", але це ще не означатиме завершення війни.

Також Буданов розповів, коли та яким чином Україна може повернути Крим. На його думку, "це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року". При цьому глава української розвідки не називав конкретний період наступу.

Що говорять на Заході

Заяви багатьох західних лідерів демонструють підтримку позиції України щодо умов закінчення війни – повне виведення військ РФ та відновлення територіальної цілісності.

Президент США Джо Байден вважає, що війна триватиме доти, доки війська РФ не покинуть українські землі.

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", - зазначив американський лідер.

У НАТО не відкидають закінчення війни за столом переговорів, але на умовах України. Північноатлантичний Альянс обіцяє підтримку у боротьбі з агресором, скільки це знадобиться, щоб не дозволити РФ перемогти.

"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф жорстокого застосування сили. Путін не може перемогти, це буде катастрофа", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На думку Столтенберга, Росія вже зазнає поразки, що пояснюється посиленням ракетних ударів по українській критичній інфраструктурі.

Чи буде уповільнення війни взимку

Настання холодів може вплинути на розвиток подій на фронті. Зниження температури, скорочення світлового дня, зміна погоди внесуть корективи в дії обох сторін. Проте, за оцінками союзників, перевага буде на боці України.

У жовтні колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес спрогнозував, що з настанням зими умови ведення війни в Україні стануть складнішими. Однак він зазначив, що окупантам буде важче оборонятися, ніж ЗСУ – атакувати.

Глава міноборони Британії Бен Уоллес вважає, що Україні слід продовжувати контрнаступ узимку, оскільки ЗСУ мають перевагу у підготовці, обладнанні та високій якості військових на противагу деморалізованим, погано навченим і погано оснащеним росіянам.

Керівник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ взимку будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники" завдяки підтримці, яку надали США.

При цьому в Україні заперечують ймовірність уповільнення військових дій із настанням зими. За словами голови РНБО Олексія Данілова, зима не завадить ЗСУ продовжувати деокупацію наших земель.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми допустити не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - зазначив Данілов.